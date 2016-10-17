Невысокая стройная блондинка Роза Гиберт уже несколько лет работает в стриптиз-клубе Лаки Ли под псевдонимом Злата. Она девушка скромная, но обаятельная, а танец для Златы – отличный способ получить ни с чем не сравнимые эмоции.

16 октября в Нью-Йорке Злата, как ожидалось, должна была станцевать стриптиз вместе с другими девушками на шоу президента Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли «Красавица и чудовище», но выступление сорвалось – по туристической визе девушкам запретили выступать на сцене, о чём они узнали незадолго до вылета.

- Обидно, мы так долго готовились, - вздыхает Злата. - На подготовку было всего три месяца, труд проделали титанический. Было много творческой работы, хотела продемонстрировать всё, что знала.

В результате на сцене ночного клуба Webster Hall зрителям показали стриптиз на экране, а Злата с остальными девушками сидела за одним из столиков. Лаки Ли рассказал всем присутствующим, что мероприятия в США он проводит «ради дружбы между США и Россией» в условиях «холодной войны», собирая подписи всех неравнодушных.

В день шоу команда Лаки Ли сходила в баптистскую церковь, где на акцию за мир между странами было дано благословение.

- По папиной линии я католичка, поэтому в баптистской церкви чувствовала себя комфортно, - рассказывает Злата. - Я даже сама пела, чувствовала единение с людьми. Пастор очень понравился, говорил правильные вещи. И главное, нас благословили!

Артисткой стриптиза Злата решила стать после неудачного опыта работы в туристическом бизнесе.

- Вскоре поняла, что это – не моё, - объясняет Злата. – А сейчас мне некогда скучать, у меня интересная, насыщенная жизнь. Если бы я скучала, занималась бы чем-то другим, тем, что мне нравится. Мама знает о моём увлечении, но ещё ни разу не посещала выступления.

По словам Златы, люди по-разному реагируют на её работу.

- Но стараюсь не принимать близко к сердцу, если что-то кому-то не нравится, - говорит артистка стриптиза. - Когда танцую, на лица не смотрю, полностью погружена в себя. А вот уже после танца пытаюсь понять, понравилось ли публике.

Злата отметила, что выступает на пилоне, и многие элементы изучает сама, без хореографа:

- В тренажёрный зал хожу не часто – для нас куда важнее репетиции. Большое значение имеет растяжка – регулярно встаю на шпагат. Один из самых сложных элементов – «флажок», это когда держишься руками за пилон и вертикально раздвигаешь ноги. Девочки, которые танцуют на пилоне, следят, чтобы всё было синхронно, важно взаимодействие с партнёршами.

Как неоднократно заявлял Лаки Ли, стриптизёрши из его команды не занимаются проституцией – это его принципиальная позиция. У многих есть высшее образование.

- Я сама закончила университет в Омске, специализация – музеология, туризм, - говорит Злата. - Мне нравится классическая литература, книги по психологии. Купила Солженицына, хотела перечитать – и «Архипелаг Гулаг» в том числе. Харуки Мураками мой любимый писатель, мне очень нравится. У него красивые метафоры, я его прекрасно понимаю.

Злата признаётся, что в её работе были моменты, которые сначала её смущали:

- Раздеваться было непривычно. А ещё, когда только начала заниматься стриптизом, сложно было подойти к человеку, поговорить. Я была очень скромной девочкой. Но постепенно приноровилась.

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