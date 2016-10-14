Международная федерация пилонного спорта подала заявку на членство в МОК. Правда, чтобы танцы на шесте в обозримом будущем действительно вошли в олимпийскую программу, этого недостаточно.

– Насколько мне известно, чтобы войти в олимпийскую программу данный вид спорта должен иметь определённое количество федераций по всему миру, которые будут подчиняться единым правилам, – поясняет Metro бронзовый призёр чемпионата мира по Pole Dance 2016 года Наталья Мещерякова. – А этого у нас сейчас нет.

В настоящий момент международная федерация включает в себя всего 22 члена, поэтому признание вида спорта олимпийским может затянуться на неопределёный срок.

Как ни странно, Наталья заявила, что если когда-нибудь танцы на шесте всё-таки войдут в олимпийскую программу, лично она огорчится.

– Я больше представляю пилон не как спортсмен, а как творческий человек, – говорит девушка. – То есть не как спорт, а как искусство! И мне кажется, если Pole Dance станет олимпийским видом спорта, его загонят в жёсткие рамки. Сейчас основным и самым популярным направлением в наших танцах является Pole Art – тут можно танцевать от души! А если Pole Dance станет олимпийским видом спорта, Pole Art могут задвинуть!

По словам Натальи, спортивный пилон – это гимнастика, трюки, обязательные элементы, строгий регламент, определённые костюмы и причёски.

– А художественный пилон – театр, история, здесь нет регламента, можно придумывать что угодно, создавать что угодно, быть самим собой или кем-то другим – не важно, но это ты решаешь, а не регламент.