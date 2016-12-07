Российский Красный Крест выразил недоумение и возмущение реакцией коллег из Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца на обстрел госпиталя в Алеппо, из-за которого погибли две российские медсестры. Об этом общероссийская организация написала в своём обращении.

Напомним, что ранее Международный комитет Красного Креста заявил, что обстрел госпиталя говорит о неготовности всех сторон конфликта выполнять свою обязанность уважать и защищать медицинских работников.

Российский Красный Крест в официальном обращении называет обстрел "вопиюще циничным, тщательно спланированным и демонстративным актом нарушения международного гуманитарного права". Также РКК призвал коллег пересмотреть свою позицию и подходы или наказать тех лиц, которые позволяют себе от имени организации высказывания, наносящие моральный ущерб организации.

Кроме того, в обращении Российский Красный Крест передал соболезнования семьям погибших представителей российского военного медперсонала.

5 декабря российский мобильный госпиталь в Алеппо подвергся обстрелу с территории, контролируемой боевиками. В результате обстрела погибли российские медсёстры Надежда Дураченко и Галина Михайлова.

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