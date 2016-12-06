В Алеппо погибли российские медики, жительницы Еврейского автономного округа Надежда Дураченко и Галина Михайлова. В приёмное отделение мобильного госпиталя, где они находились, попала мина.

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Обе женщины работали медсёстрами в военном госпитале Биробиджана. Надежде было 40 лет, Галине – 39.

– Надежда была "мешочком смеха", – рассказывает знакомая погибшей Надежда Черкашина. – Мелкая девчушка, килограмм 40 весила. Мы с ней вместе в медицинском училище были. Смеялась постоянна, шебутная была. Ей нравилась выбранная профессия, она всю жизнь работала медиком. Знаю, у неё дочь 19 лет осталась.

По словам Черкашиной, Надежда Дураченко служила в Алеппо во второй раз:

– Вчера новости смотрела, её вспоминала. А сегодня утром узнала, что эта мина проклятая в них попала... А Надежда была таким человеком – если страна посылает людей спасать, конечно, она поедет!

Это уже третий представитель Еврейской автономии, погибший в Сирии – 22 июля там погиб контрактник Никита Шевченко.