В своём втором матче на домашнем этапе Евротура "Кубок Первого канала" сборная России по хоккею крупно обыграла чехов - 5:1.

Голы в ворота чешской команды забивали Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачёв, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

Первый канал отменил прямую трансляцию хоккейного турнира своего имени

Подопечные Олега Знарка сами поставили себя в затруднительное положение, проиграв в стартовом матче шведам 1:3. Чтобы сохранить шансы на победу в домашнем турнире российским хоккеистам необходимо было выигрывать, и они справились с этой задачей.

Заключительный матч турнира россияне сыграют против команды Финляндии. Стоит отметить, что Первый канал отказался транслировать матч Россия - Чехия, что спровоцировало широкую дискуссию в соцсетях.