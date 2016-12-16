Первый канал решил убрать из прямого эфира матч Кубка Первого канала Россия - Чехия. Для команды Олега Знарка этот матч имеет большое турнирное значение после поражения в стартовой игре против шведов (1:3).

Права на трансляцию встречи с чехами бесплатно переданы "Матч ТВ". Правда, встреча будет показана с третьего периода.

"Я этому очень удивлен, если не сказать больше. Я бы еще мог понять, если бы матч заменили обращением президента, но программой "Давай поженимся"... Не могу понять, откуда берутся эти рейтинги и как их считают", — сказал "Ленте.ру" экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.

Он отметил, что данный шаг никак не связан с популярностью хоккея. "Это, мягко говоря, неординарный шаг", — резюмировал специалист.