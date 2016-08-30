Российская синхронистка Елена Прокофьева завоевала олимпийское "золото" Рио в групповых упражнениях. С тех пор прошло уже много времени – девушка побывала в Кремле на встрече с президентом России, получила ключи от BMW. Репортёр Metro поговорил с москвичкой о спорте и не только.

– Вы стали олимпийской чемпионкой. Как изменилась ваша жизнь?

– Я стала олимпийской чемпионкой неделю назад. Принципиально моя жизнь пока не поменялась. За исключением того, что сейчас у меня отдых. Через некоторое время вернусь к обычному тренировочному режиму и жизнь вернётся в прежнее русло.

– Какие у вас впечатления от встречи с президентом?

– Встреча с президентом прошла на очень высоком, позитивном уровне.

Российская олимпийская чемпионка по синхронному плаванию рассказала, что сделает с BMW

– Что думаете делать с BMW – есть ли права, любите ли водить или собираетесь продать автомобиль?

– Я учусь в автошколе и в скором времени надеюсь получить права!

– Кому посвящаете победу?

– Дедушке, потому что знаю, как для него это было важно.

– Что вам больше всего запомнилось в Рио?

– Атмосфера! Она непередаваемая, Олимпиада – это абсолютно другой уровень во всём. Кстати, мы не просто следили и за другими спортсменами, а даже болели за пловцов наших, а к гимнасткам пришли на их выступление ,болели за них!

– А бывает, что вы и в жизни невольно начинаете с кем-нибудь что-то синхронно делать, повторять движения?

– Да, конечно, синхронно делаем движения и говорим иногда даже синхронно с напарницами по команде. Но этому мы уже не удивляемся, привычное дело!

– Вы из Москвы, какие места любите посещать в столице, где здесь отдыхаете?

– Люблю центр, Арбат,Тверскую, Покровку – эти улочки, очень люблю гулять, отдыхать, люблю бывать на природе, где свежий воздух.