На Олимпиаде в Рио ростовчанка Влада Чигирёва впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, завоевав "золото" в групповых упражнениях. После соревнований она побывала в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также получила ключи от BMW. Репортёр Metro пообщался с Владой и узнал, как изменилась её жизнь после выступления на бразильских Играх.

– Вы стали олимпийской чемпионкой. Что изменилось?

– Я всё та же Влада Чигирёва , какой я была и раньше, – улыбается девушка. – Что поменялось? Я почувствовала, что значит поддержка всей страны! Это даёт большие силы, но налагает огромную ответственность.

– Какие у вас впечатления от встречи с президентом?

– Только самые положительные. Признаюсь, очень волновалась перед вручением ордена, даже руки тряслись и ноги ватными были, но когда я к нему подошла – всё волнение пропало, настолько Владимир Владимирович располагает к общению.

– Что думаете делать с BMW – есть ли права, любите ли водить или собираетесь продать автомобиль?

– Права есть. Водитель я не очень опытный. Безусловно, боюсь мужского “шовинизма” на дорогах. Водить люблю. Автомобиль – ценный подарок , а подарками нужно наслаждаться.

Читайте также: Синхронистка сборной рассказала о "золоте" дуэта и кипятильниках для бассейна

– Можете сравнить победу на Олимпиаде с каким-нибудь событием в жизни, не обязательно спортивным – по эмоциональному накалу?

– В моей жизни это первое, по эмоциональному накалу, событие. Но, я надеюсь, не последнее.

– Что было самым сложным для вас в подготовке олимпийской программы, тренировках?

– На нашей команде лежал большой груз ответственности. Нам надо было максимально точно воплотить тренерский замысел Татьяны Николаевны Покровской. Что было самым сложным? Наш вид спорта подразумевает постоянную концентрацию и собранность. Лёгкого в нём нет ничего.

– В чём вам пришлось отказывать себе для того, чтобы стать олимпийской чемпионкой?

– Сложнее всего пришлось от того, что нельзя было проводить много времени с близкими. Разъезды, тренировки, сборы. Зато совсем по-другому начинаешь ценить каждую минуту общения.

– Один из ваших первых тренеров – ваша мама. Что именно она научила вас делать на воде лучше всего?

– Она открыла для меня водную стихию. Влюбила меня в синхронное плавание. Научила, как преодолевать трудности, не сдаваться, не отступать.

– И немного странный, на первый взгляд, вопрос – вы смотрели чемпионат Европы по футболу?

– Я не так хорошо разбираюсь в футболе, но перед чемпионатом Европы, я разговаривала с одним специалистом, и он высказал своё видение ситуации, которое мне показалось обоснованным. При всём уважении к игрокам сборной, он предлагал отправить на чемпионат Европы юношескую сборную России. Чтобы “обкатать” и определить состав на чемпионат мира 2018 года. Но, повторяю, не судите строго. Я не специалист!