Пуэрто-риканский поп-музыкант выступит в России с единственным концертом, который состоится 20 сентября на сцене "ВТБ Ледовый Дворец". В столицу он вместе с семьёй прилетел на частном самолёте сегодня утром, в понедельник.

Как удалось узнать Metro, Рики Мартин прилетел со своими сыновьями-близнецами – 8-летними Маттео и Валентино. Детей сопровождают няня и гувернантка. Из-за длительного переезда и отыгранного накануне концерта первым делом семейство завалилось спать. Сегодня вечером Рики Мартин собирается навестить программу "Вечерний Ургант".

Что касается райдера, то особых требований певец не выставлял. Разве что, попросил обеспечить белые свечи без запаха в своей гримёрке. Для детей тоже всё просто – в райдере отмечена какая-то обычная еда, снэки и шоколадки. Так как сыновья в Москве впервые, они хотят погулять по городу, но только не понятно, когда им удастся это сделать, ведь у папы здесь напряжённый график. Ему нужно провести репетицию со всей своей командой, а это 50 человек, ну, и завтра – большой концерт. О котором он уже успел рассказать Metro в эксклюзивном интервью. Читайте ЗДЕСЬ.

Выступление Рики Мартина пройдёт в рамках мирового турне One World Tour, который станет уже 10-м туром артиста. Музыкант обещает исполнить не только любимые всеми хиты, но и новые песни, которые вошли в альбом 2015-го года A Quien Quiera Escuchar.

Рики Мартин известен во всем мире своими зажигательными и темпераментными композициями, среди которых – Maria, She Bangs, La Bomba, Shake Your Bon-Bon, Vida, The Cup of Life, Loaded и многие другие. Самая известная песня артиста - Livin’ la Vida Loca – была распродана 8 миллионами копий, став одним из самых продаваемых синглов в мире. Первый англоязычный альбом артиста под одноимённым названием Ricky Martin был распродан 22 миллионами копиями и был одним из самых продаваемых альбомов в истории латиноамериканской поп-музыки.

Всего на счету Рики Мартина более 70 миллионов проданных альбомов, 95 «платиновых» песен, 6 альбомов, ставших первыми в рейтинге Billboard, 11 мировых хитов, 2 American Music Awards, 6 Grammy Awards, 8 World Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 8 MTV Music Video Award и другие награды. Артист выступает с концертами в более чем 60 странах по всему миру.