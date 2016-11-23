Режиссёр нового хоррора "Поезд в Пусан" рассказал Metro, какого конца света он боится

Завтра на киноэкраны выходит корейский блокбастер «Поезд в Пусан», который, по заверению создателей, не уступает западным киноновинкам. Режиссёр нового хоррора про зомби-апокалипсис Ён Сан Хо рассказал Metro, какого конца света он боится больше всего на свете.

Почему вы отдали предпочтение именно зомби-апокалипсису, экшену? Как давно вы вынашивали идею фильма у себя в голове?

Примерно в 2006 году, после того как я закончил короткометражку «Ад (Два вида жизни)», я искал новый материал. Работа над проектом в конце концов привела меня к похожему – зомби-хоррору «Станция Сеул». История этого мультфильма в итоге развилась в картине «Поезд в Пусан».

Как вы считаете, что в реальной жизни больше всего угрожает нашей планете – экологическая катастрофа, войны или что-то другое? Какой главный посыл вашего фильма?

На мой взгляд, самое страшное – это общество, в котором утрачены какие бы то ни было эмоциональные связи между людьми. Общество, в буквальном смысле этого слова, – это некое место, где люди живут сообща и каждый является его неотъемлемой частью. Без эмоциональной связи между людьми оно просто-напросто развалится на куски. Вот это страшно. И этот страх я попытался отразить в «Поезде в Пусан». В картине есть несколько сцен, где герои игнорируют чувства друг друга.

Фильм получил признание на нынешнем Каннском кинофестивале. Сейчас за право сделать англоязычный ремейк борются между собой гиганты Fox, EuropaCorp Люка Бессона и Sony. Чем вы объясняете такой успех картины?

Международный успех стал для меня неожиданным подарком, на который я и рассчитывать не мог. Я думал, что сама история и режиссура фильма сработают на корейскую аудиторию, но то, что фильм вызвал отклик у зрителей разных стран, стало настоящим сюрпризом. Кажется, мне крупно повезло.

Планируете ли вы возвращаться в мультипликацию или продолжите снимать кино? В каком жанре, кроме экшена, вы бы хотели ещё себя попробовать?

Сейчас я работаю над следующим проектом в жанре лайв-экшена. Я бы с удовольствием вновь поработал над анимационным фильмом, выпади мне такой шанс.

Кто является вашим любимым корейским режиссёром? Как вы оцениваете положение корейского кинематографа на мировом кинорынке?

Как и большинство режиссёров моего возраста, я вырос на фильмах Ли Чхан Дона, Пак Чхан Ука и Пон Чжун Хо. Мне до сих пор очень волнительно смотреть их фильмы. Я не очень уверен насчёт того, какое место корейский кинематограф сейчас занимает на мировом кинорынке. Но, раз корейское кино продолжает экспериментировать с новым материалом, решать новые задачи, я верю, что однажды мы окажемся в том месте, которое может занять лишь корейский кинематограф.