То ли потому, что Бузова и Тарасов разводятся, то ли из-за желания что-то поменять в своей жизни, но телеведущая вновь удивила своих поклонников очередным неоднозначным образом. Девушка выложила в своём Instagram новую фотографию, на которой она похожа на представительницу молодёжной субкультуры эмо. Её накрашенные чёрные губы, тёмные волосы и чёрный пуховик очень сильно контрастируют с розоватыми уггами и столь же розовой кофтой.

Стоит отметить, что большинство фанатов ведущей раскритиковали её внешний вид. По словам большинства её подписчиков, она стала напоминать не только эмо, но и даже гота. Другие же и вовсе отметили, что развод Бузовой и Тарасова не лучшим образом сказался на внешнем виде ведущей, подразумевая смену цвета её волос.

(орфография и пунктуация сохранены)

evaveve13: Ужасный лук для взрослой женщины, портиться весь образ брюнетки, ты ж не Рапунцель так одеваться....

gulnaradayana: Терь под гота косить начнет

vitalycherkasov: На ГОТА похожа

margo1510rita: Ужасно

Бузова и Тарасов разводятся

В Сети появилась информация, что Бузова и Тарасов разводятся из-за модели Анастасии Костенко. По сообщениям СМИ, специализирующихся на инсайдерских данных о звёздах, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко настолько близки, что игрок Локомотива даже снял для своей новой возлюбленной квартиру, а свои совместные походы в кафе они не пытаются скрывать. Сама модель эти сообщения пока никак не прокомментировала. Также надо добавить, что официальной информации о том, что Ольга Бузова разводится с Дмитрием Тарасовым также до сих пор нет, но ряд факторов указывает именно на это, в частности, серия постов телеведущей в социальных сетях, а также то, что Бузова и Тарасов сняли обручальные кольца и перестали появляться вместе на различных мероприятиях.

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