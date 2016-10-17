По делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" сегодня, 17 октября, судом была поставлена точка. Однако, прокуратура недовольна вынесенным приговором и намерена его обжаловать, передаёт АГН Москва.

Напомним, судья Гагаринского суда столицы Ольга Зельдина сначала признала троих фигурантов дела виновными в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), но потом оправдала по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Позже суд оправдал участника гонок с полицией Абдувахоба Маджидова по всем эпизодам. Сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову и Виктору Ускову назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Вторая часть наказания – изъятие участвовавшей в гонках дорогой иномарки в пользу государства.

Какое наказание просил прокурор

Прокурор полагал, что Руслана Шамсуарова нужно приговорить к 2 годам 1 месяцу лишения свободы, Абдувахоба Маджидова к 2 годам 1 месяцу колонии и Виктора Ускова к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Справка

Трое молодых людей на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen 22 мая устроили опасные гонки по Москве. Кроме того, они устроили трансляцию погони в интернете. В речи подсудимых присутствовали оскорбительные высказывания в адрес сотрудников полиции.



Что судья рассказала об унижении полицейских гонщиками на "Гелендвагене"?

Судья Ольга Зельдина, зачитывая выводы психолого-лингвистической экспертизы, заявила: "Согласно экспертизе, из фраз "сел на палку" и "на кого ты сегодня сядешь" можно сделать вывод, что сотрудник ДПС должен сегодня совершить половой акт со своим жезлом".

Она уточнила, что эта, как и другие, фразы в адрес полицейских "имеют негативный окрас и порочат честь и репутацию полицейских".