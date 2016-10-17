Сегодня, 17 октября, Гагаринский суд Москвы приступил к вынесению обвинительного приговора участникам скандальной гонки с полицией на внедорожнике. Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, а также два его друга – Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов (был за рулем) выслушивают приговор судьи Ольги Зельдиной.
Как передаёт корреспондент Metro из зала суда, тройка подсудимых оправдана по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
"Суд полагает, что действия Ускова, Маджидова и Шамсуарова квалифицированы по ст. 318 УК РФ ошибочно", - заявила во время приговора Ольга Зельдина.
Итак, Шамсуарова (как и двух его друзей) признали виновным в оскорблении сотрудников полиции, однако оправдали по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Кроме того, Абдувахоба Маджидова оправдали по всем эпизодам. А вот сын вице–президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров и Виктор Усков признаны виновным в оскорблении полицейских.
В итоге, Руслан Шамсуаров и Виктор Усков приговорены к обязательным работам. Каждый из них в свободное от учёбы время обязан отработать 300 часов.
Водитель - Абдувахоб Маджидов, был оправдан, так как, по версии суда, он лишь следовал указаниям находящихся в салоне людей, которые находились в преступном сговоре.
Дорогая иномарка была конфискована судом, передаёт корреспондент Metro из зала суда.
Справка
- 22 мая 2016 года Маджидов, Шамсуаров и Усков на автомобиле Mercedes-Benz нарушали правила дорожного движения, когда находились на Ленинском проспекте в Москве, а также игнорировали требования сотрудников ДПС об остановке.
- "При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали её в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции", – сообщал СКР.
- Позже Шамсуаров на своей странице в Facebook извинился за произошедшее, объяснив свое поведение приподнятым настроением после посещения клуба.
- Потом в ходе расследования уголовного дела был установлен четвертый соучастник преступления. Им оказался 20-летний житель столицы, которому заочно предъявлено обвинение по ст. «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.