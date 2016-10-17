Сегодня, 17 октября, Гагаринский суд Москвы приступил к вынесению обвинительного приговора участникам скандальной гонки с полицией на внедорожнике. Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, а также два его друга – Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов (был за рулем) выслушивают приговор судьи Ольги Зельдиной.

Как передаёт корреспондент Metro из зала суда, тройка подсудимых оправдана по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

"Суд полагает, что действия Ускова, Маджидова и Шамсуарова квалифицированы по ст. 318 УК РФ ошибочно", - заявила во время приговора Ольга Зельдина.

Итак, Шамсуарова (как и двух его друзей) признали виновным в оскорблении сотрудников полиции, однако оправдали по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Кроме того, Абдувахоба Маджидова оправдали по всем эпизодам. А вот сын вице–президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров и Виктор Усков признаны виновным в оскорблении полицейских.

В итоге, Руслан Шамсуаров и Виктор Усков приговорены к обязательным работам. Каждый из них в свободное от учёбы время обязан отработать 300 часов.

Водитель - Абдувахоб Маджидов, был оправдан, так как, по версии суда, он лишь следовал указаниям находящихся в салоне людей, которые находились в преступном сговоре.

Дорогая иномарка была конфискована судом, передаёт корреспондент Metro из зала суда.



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