Арбитражный суд Москвы вынес вердикт, согласно которому частично удовлетворил иск администрации ресторана быстрого питания из Владивостока к телеканалу "Пятница", сообщается на сайте суда. Как указывается в материалах дела, с общества с ООО "Телекомпания "Пятница" взысканы судебные расходы в общем размере 693 769 рублей в пользу ООО "Инфинити ФФ".

Стоит напомнить, что это второе дело ресторана, так как ранее его владельцы выиграли в суде дело, согласно которому было признано, что слова Елены Летучей о якобы ненадлежащем санитарном состоянии заведения и торговле просроченными продуктами являются порочащими и не соответствующими действительности сведениями. В результате этого решения ответчик обязан был дать опровержение данных слов в эфире телеканала, а также разместить его на сайте.

Как сообщает "Российская газета" ведущая "Ревизорро", в частности, делала следующие заявления в адрес заведения: "Поэтому вы травите людей машинным маслом", "Торты у вас все давным-давно уже испортились", "Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы".

Отметим, что изначально истец требовал взыскать сумму судебных расходов на оплату услуг своего представителя в суде в размере почти 1,2 миллиона рублей, часть из которых является транспортными расходами. Но судья посчитал, что иск стоит удовлетворить лишь частично, присвоив истцу 500 тысяч рублей в счёт расходов на представителя, а также 193 тыс. в счёт транспортных расходов.