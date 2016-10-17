Сегодня, 17 октября, Гагаринский суд Москвы приступил к вынесению обвинительного приговора сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову, а также ещё двум фигурантам этого громкого уголовного дела – Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов, сообщает корреспондент Metro из зала суда.
Судья Ольга Зельдина признала их виновными в оскорблении сотрудников полиции. Напомним, в мае 2016 года парни на "Гелендвагене" устроили гонку с полицией.
Руслан Шамсуаров и Виктор Усков своей вины не признали, а третий подсудимый - Абдувахоб Маджидов - признал вину частично. Он заявил, что позволил себе оскорбления в адрес полицейских, но не угрожал им.
"Шамсуаров, Маджидов, Усков признаны виновными в оскорблении представителя власти ст. 318 УК РФ", - озвучила приговор Зельдина.
Как передаёт корреспондент Metro, эксперты при анализе видеозаписи правонарушения, пришли к выводу, что правонарушители выражали враждебное и неприязненное отношение по отношению к сотрудникам дам. Также называли их придурками, дебилами. Звучали и другие оскорбления – "чмо", "мусора". В итоге эксперты решили, что это негативные и оскорбительные характеристики.
Справка
- 22 мая 2016 года Маджидов, Шамсуаров и Усков на автомобиле Mercedes-Benz нарушали правила дорожного движения, когда находились на Ленинском проспекте в Москве, а также игнорировали требования сотрудников ДПС об остановке.
- "При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали её в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции", – сообщал СКР.
- Позже Шамсуаров на своей странице в Facebook извинился за произошедшее, объяснив свое поведение приподнятым настроением после посещения клуба.
- Потом в ходе расследования уголовного дела был установлен четвертый соучастник преступления. Им оказался 20-летний житель столицы, которому заочно предъявлено обвинение по ст. «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.