Сегодня, 17 октября, Гагаринский суд Москвы приступил к вынесению обвинительного приговора сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову, а также ещё двум фигурантам этого громкого уголовного дела – Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов, сообщает корреспондент Metro из зала суда.

Судья Ольга Зельдина признала их виновными в оскорблении сотрудников полиции. Напомним, в мае 2016 года парни на "Гелендвагене" устроили гонку с полицией.

Руслан Шамсуаров и Виктор Усков своей вины не признали, а третий подсудимый - Абдувахоб Маджидов - признал вину частично. Он заявил, что позволил себе оскорбления в адрес полицейских, но не угрожал им.

"Шамсуаров, Маджидов, Усков признаны виновными в оскорблении представителя власти ст. 318 УК РФ", - озвучила приговор Зельдина.

Как передаёт корреспондент Metro, эксперты при анализе видеозаписи правонарушения, пришли к выводу, что правонарушители выражали враждебное и неприязненное отношение по отношению к сотрудникам дам. Также называли их придурками, дебилами. Звучали и другие оскорбления – "чмо", "мусора". В итоге эксперты решили, что это негативные и оскорбительные характеристики.

Справка