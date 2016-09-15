Дирекция КАД Петербурга провела собственную проверку по следам происшествия, о котором в соцетях рассказал автомобилист. Александр сообщил, что ночью на КАД в его машину прилетела железка - обломок какой-то трубки, которая пробила лобовое и чуть не убила самого водителя. Впечатляющие фото петербуржец выложил в своем блоге в соцсети. Александр позже рассказал Metro, что искать виновных не будет, а лобовое стекло уже поменял.

фото предоставлены владельцем авто Фото:

- Мы узнали о происшествии от журналистов, - рассказал Metro начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский, - К нам не поступало никаких сообщений о ЧП. По правилам, если что-то подобное на КАД происходит, нужно остановить автомобиль, вызвать сотрудников ГИБДД, зафиксировать все. После этого полиция выходит на нас.

Несмотря на то, что официально проверка инициирована надзорными ведомствами не была, руководство КАД провело собственное расследование по факту.

- Мы выехали на место происшествия, которое указал автомобилист (это 18км+335м внутреннего кольца КАД, на севере), визуально осмотрели опору и те, что находятся рядом с ней. Никаких повреждений не обнаружено, все элементы конструкции на месте, - сообщил Илья Пузыревский. Также по данным дирекции КАД, в ночь, когда случился инцидент, на опорах не производилось никаких работ. Забыть там ничего не могли.

По предварительным данным, железка могла отлететь в лобовое стекло машины из-под колес другого автомобиля.

- Судя по фото, это какая-то трубка, обломок чего-то. Иногда грузовики перевозят в открытых кузовах различные детали, хоть это и запрещено, - пояснил Илья Пузыревский, - Возможно, этот кусок железа выпал из какого-то авто и затем отскочил в иномарку из-под колес другой машины.