О невероятном случае в Петербурге рассказал водитель Александр. 14 сентября он ехал по кольцевой дороге, когда в лобовое стекло - аккурат напротив лица водителя - врезался металлический предмет.

"На КАДе прилетело ночью в лобовое...Будьте аккуратны", - сообщил Александр в соцсетях, выложив ужасающие фото с дырой в лобовом стекле. По словам автомобилиста, все случилось на внутреннем кольце КАД, на 19 км (в районе развязки с Выборгским шоссе). Скорость машины в этот момент была не менее 100 км/ч.

- Есть подозрение, что с опоры прилетело. Впереди меня было только одно легковое авто, и явно не везло такую штучку, - рассказал Metro Александр, - Но искать виновных не буду, нет времени на это, стекло уже сегодня заменят.

Водители тут же оценили ситуацию и принялись поздравлять петербцуржца с "вторым днем рождения".

"Вот и не знаешь, то ли крупно повезло, то ли крупно не повезло", - комментируют фото блогеры.

"Теперь буду по КАДу в мотошлеме ездить", - говорят петербуржцы.