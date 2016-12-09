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После появления интимной переписки с Бузовой Нагиев опубликовал видео подготовки к "сексоргии"

  • Данила Белов

Под песню Агаты Кристи актёра готовят к ответственному событию

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Не успел утихнуть скандал, возникший вокруг переписки Бузовой с Нагиевым, как актёр решил подкинуть своим поклонникам лишний повод для обсуждения. В своём Instagram артист опубликовал видео того, как две девушки-гримёрши готовят его к какому-то представлению под песню Агаты Кристи "Опиум для никого". Пока Нагиеву прикрепляют волосы и бороду, он напевает популярный мотив, пристально глядя при этом в камеру. 

Пикантности происходящему придаёт подпись, которая сопровождает видеозапись. Как отметил актёр, все эти манипуляции с его внешностью являются подготовкой к "сексоргии". Возможно этот ролик не произвёл бы сильного впечатления, если бы не переписка Бузовой с Нагиевым без ретуши, появившаяся ранее в СМИ.

"Подготовка к сексоргии требует подготовки", - написал актёр.

 

Подготовка к сексоргии требует подготовки.

Видео опубликовано Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)

При этом подписчики Нагиева разделились во мнении, что за образ на себя примерил актёр. Большинство посчитало, что это Григорий Распутин, но были и те, кто высказался, что он похож на Ивана Грозного или даже царя Соломона. Тем не менее в пользу Распутина говорит как раз указанный ранее комментарий, так как этот исторический персонаж часто устраивал подобного рода развлечения. 

goodday.guru: Соломон! .. мудрый вид когда брови выщипывают :-)

irenaavakyan: Вам бы подошла роль восточного царя или философа. Я уверена, что сыграли бы на ура!!!

sharovedav: Так вот ты какой Гришка.

turop_ham: Распутин красава.

rim556: Гришка Распутин? Емельян Пугачев? Такая ассоциация!

Напомним, что российская телеведущая Ольга Бузова оказалась в центре внимания светской хроники из-за скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, а не так давно дров в этот разгоревшийся огонь слухов подкинули хакеры, которые взломали телефон российской звезды. В итоге в СМИ попали интимные фотографии Бузовой и скриншоты её беседы с мамой футболиста .

Не менее волнительной для фанатов звезды стала также опубликованная вместе со снимками переписка Бузовой с Нагиевым без ретуши, которая носила интимный характер.

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