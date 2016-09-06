Половина отечественных кредитных организаций превратится из федеральных в региональные после введения данной градации, предложенной ЦБ. Об этом заявил Алексей Симановский, заместитель председателя Центробанка.

Региональные банки – структуры, к которым будут предъявляться менее строгие требования, чем к федеральным (300 млн рублей капитала против 1 млрд). Но при этом они смогут осуществлять свою деятельность лишь в рамках одного региона, а их бизнес-модель будет заточена под привлечение средств у населения. Таким образом, считает Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, государство снизит риски их работы.

Симановский оценил возможности российских банков, присутствующих на рынке, попасть в новую категорию как "половину на половину". В настоящее время, согласно реестру ЦБ, в стране работает 610 кредитных организаций.

– Прогноз вполне в русле консервативной политики Центробанка прошлых лет, – говорит Metro Андрей Дементьев, банковский аналитик. – Регулятор принял решение не отзывать лицензию у банков, которые в любом случае не соответствуют критериям по достаточности капитала, а перевести их в "лигу" пониже. Большинство из них и так работают в одном регионе или ряде регионов.