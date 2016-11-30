Уголовное дело о вымогательстве в отношении музыканта французской группы Space Дидье Маруани, о котором говорится в заявлении Филиппа Киркорова, скорее всего, возбуждать не будут, поскольку для этого нет никаких оснований. Об этом собщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Адвокат Киркорова ранее заявлял, что Маруани вымогает у музыканта 1 млн долларов.

Задержанных вечером во вторник в Москве Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова уже отпустили из полиции, после того как они дали письменные объяснения по ситуации, передает ТАСС.

Трунов и Маруани были задержаны полицией накануне вечером 29 ноября в отделении Сбербанка на улице Покровка в Москве. Там они должны были встретиться с Киркоровым и подписать мировое соглашение. Сообщалось и о выплате компенсации, на которую якобы согласился российский музыкант, признавший претензии Маруани. Сумму компенсации не уточняли.

Но позже стало известно, что Трунову от имени Киркорова звонили пранкеры. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский. Он опроверг информацию о достигнутых договоренностях.

Как уже сообщало Metro, скандал разгорелся несколько дней назад. Дидье Маруани заявил, что песня Киркорова «Жестокая любовь» является переработанной версией его композиции Symphonic Space Dream. В доказательство своей правоты французский певец привел заключение экспертов.

Доследственная проверка по заявлению Киркорова о вымогательстве еще не завершена и окончательное процессуальное решение будет принято по ее итогам.