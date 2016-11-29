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Французского музыканта и российского юриста задержали по подозрению в вымогательстве у Киркорова

  • Давид Абабеков

Неожиданный поворот в ситуации

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Французский музыкант и основатель группы Space Дидье Маруани и российский юрист Игорь Трунов задержаны полицией в Москве, сообщает агентство ТАСС. Причиной стало подозрение в вымогательстве.

Маруани и Трунов должны были подписать мирное соглашение с Киркоровым. В отделении Сбербанка на Покровке, где француз вместе с адвокатом планировали открытие счёта для перевода средств Киркоровым, их встретила полиция, сообщает агентству адвокат Трунова Людмила Айвар.

Напомним, что 28 ноября стало известно о том, что Филипп Киркоров признал претензии группы Space, обвинявшей российского певца в плагиате при создании песни "Жестокая любовь". Также звезда российской эстрады согласился выплатить французу компенсацию.

На среду 30 ноября была запланирована пресс-конференция с участием Маруани и Киркорова, посвящённая заключению мирового соглашения по вопросам авторских прав.

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