Французского музыканта и российского юриста задержали по подозрению в вымогательстве у Киркорова

Французский музыкант и основатель группы Space Дидье Маруани и российский юрист Игорь Трунов задержаны полицией в Москве, сообщает агентство ТАСС. Причиной стало подозрение в вымогательстве.

Маруани и Трунов должны были подписать мирное соглашение с Киркоровым. В отделении Сбербанка на Покровке, где француз вместе с адвокатом планировали открытие счёта для перевода средств Киркоровым, их встретила полиция, сообщает агентству адвокат Трунова Людмила Айвар.

Напомним, что 28 ноября стало известно о том, что Филипп Киркоров признал претензии группы Space, обвинявшей российского певца в плагиате при создании песни "Жестокая любовь". Также звезда российской эстрады согласился выплатить французу компенсацию.