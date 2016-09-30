Все уже привыкли к новостям о том, что то тут, то там появляется информация об очередном взорвавшемся Galaxy Note 7, но в этот раз неприятно удивил яблочный смартфон. Пользователь Reddit под ником kroopthesnoop опубликовал пост, в котором рассказал о том, как, вместо того чтобы получить долгожданную модель последнего iPhone, ему достался взорвавшийся смартфон, который прожёг упаковку, в которой его отправляли, сообщает The Independent.

В описании к фотографиям сгоревшего iPhone 7 он заявил, что не только не успел воспользоваться гаджетом, но даже насладиться его внешним видом не смог, так как взорвался iPhone 7 на этапе доставки.

Информация о происшествии быстро распространилась по развлекательным порталам и социальным сетям и уже вскоре с мужчиной связались сотрудники Apple, попросившие в деталях рассказать о произошедшем.

При этом издание отмечает, что это не массовая проблема и ждать того, что миллионы обладателей новинок скоро останутся без них – не стоит. Напомним, что ранее с аналогичной проблемой, но в глобальном масштабе, столкнулась компания Samsung из-за ряда подобных инцидентов флагманского смартфона Galaxy Note 7. Фирме даже пришлось отозвать товар, а ряд авиакомпаний запретил использование данного смартфона у себя на борту.

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