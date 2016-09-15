Российская авиакомпания "Аэрофлот" ввела новые правила по поводу использования на борту своих самолётов смартфонов Galaxy Note 7 компании Samsung Electronics. Перевозчик запретил включать их и заряжать на авиалайнере, а также ограничил их перевозку в багаже.

"Авиакомпания Аэрофлот в целях безопасности настоятельно рекомендует вам не перевозить телефон Samsung Galaxy Note 7 в багаже, выключить телефон данной модели на борту самолета и не заряжать его в течение всего полета", - указывается на сайте компании.

Хотя "Аэрофлот" не указал конкретную причину подобных ограничений, можно смело сказать, что это связано с тем, что данная модель смартфонов снискала дурную славу из-за своих взрывающихся аккумуляторов. По предварительным данным, смартфонов с таким браком менее 0,1 процента от всего объема проданных, однако растиражированные новости о подобных инцидентах уже вызвали панику среди пользователей телефона.

Как сообщает агентство "Интерфакс", ранее аналогичные ограничения на провоз и использование Galaxy Note 7 ввели австралийские авиакомпании Qantas, Jetstar и Virgin Australia. Теперь на борт лайнеров данных перевозчиков смартфоны брать можно, но вот заряжать и подключать их к USB разъёмам воздушного судна запрещено.