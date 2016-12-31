Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала не допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья! Наступающий 2017-й – год столетия непростых событий, которые пережил наш народ. Нам нельзя допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее, нужно сделать всё для примирения и укрепления общества.

Государь Николай II передал нам такие слова: "...то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но не зло победит зло, а только любовь". Сохранить мир – значит уметь сдерживать эмоции, иметь смирение и терпение. Но нельзя предавать наших Святых, которые положили душу за Россию, за нас.

Давайте в эту новогоднюю ночь под бой кремлёвских курантов, после выступления президента Владимира Путина пожелаем ему и всем нам Божьей помощи, сил и здоровья, благополучия и процветания великой и единственной Родины – России.

Пусть в новом году каждый будет счастливым, здоровым и успешным в благородных делах! Пусть рождественская звезда принесёт свет в наши сердца! Пусть все дома будут наполнены праздником и радостью! Пусть будут перемены к лучшему! С Новым годом! С Новым счастьем!" – написала Поклонская.

Также парламентарий прочитала новогоднее стихотворение авторства Татьяны Коваль. Видео позже было опубликовано на YouTube.