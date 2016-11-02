«Девушки, кто в курсе, что это за новая игра с прилипалами? – спрашивает своих друзей в одной из социальных сетей Елена П. – Ребёнок пришёл из детского сада и требует пойти в конкретный магазин, хотя нам он не по пути и мы туда обычно не ходим! Говорит, что там продают игру и к ней надо ещё отдельно этих прилипал покупать. Кто-то из друзей её в сад принёс. Что это за прилипалы и во всех ли магазинах они есть?»

Более опытные родители уже давно знают, что это такое, а крошечных монстров выучили по именам: Дред, Моргун, Лохмач, Жабс, Турбо – всего 24 вида.

«Сегодня в нашем магазине уже прилипалок нет, ездила в центр», – жалуется в соцсети одна родительница.

«А мы с сыном уже отчаялись Жабса найти, – отвечает другая. – Зато Хлюпов у нас уже три штуки!»

По данным газеты «Коммерсантъ», данная промоакция одной из крупных торговых сетей стала самой успешной в истории российского ритейла, увеличив средний чек на 30%. До этого горожане собирали сердитых птичек, которые выдавали за наклейки, и мини-копии продуктов разных торговых марок. Теперь помимо прилипал в другой торговой сети собирают домино с изображением смешариков. Но одну костяшку дают за 1000 рублей в чеке, а набрать надо 28 штук.

В магазинах продавцы подтверждают: дать прилипалу просит почти каждый покупатель. Монстрика дарят бесплатно за чек от 500 рублей. Если сумма меньше, покупатель судорожно хватает любой попавшийся на глаза товар – лишь бы не уйти без прилипалы.

«Прилипаломания безжалостна – дети выносят взрослым мозг, бабушки закормили всю семью сметаной, так как это меньшее из зол, за которое дают прилипалы», – пишет в соцсети Натали С.

Увлечение достигло таких масштабов, что доставшихся бесплатно резиновых монстриков стали продавать в Сети. Злые языки говорят: таким «бизнесом» промышляют некоторые продавцы, которые забирают себе невостребованные покупателями фигурки. Одну игрушку продают по цене от 50 до 100 рублей. А еще сайты заполнены объявлениями об обмене: родители встречаются и меняются Лохмачами и Моргунами...

Заметим, что прилипал придумали не в России, а позаимствовали в Европе – там они появились под именем Stikeez. Успешная акция родилась в Голландии.

Фара Кучкаров, директор по стратегии брендингового агентства Depot WPF:

В акции с прилипалами сошлось сразу несколько факторов.

Во-первых, удачные названия и дизайн персонажей. Прилипалы – это понятное даже детям слово. Оно соответствует продукту, прикольно звучит, по-хулигански. Игрушки выглядят как персонажи мультфильмов. Во-вторых, это игровая механика с вовлечением и с продолжением: ты не просто покупаешь фигурки, ты попадаешь в отдельный мир. В-третьих, элемент интерактивности. Дети ими обмениваются, как в 90-х вкладышами Turbo.

Михаил Ярославцев, психотерапевт:

«С коммерческой точки зрения эти акции – отличный рекламный ход. Родители будут совершать покупки на определённую сумму, чтобы получить бесплатно игрушку и порадовать своих детей».