Об очередном происшествии на дороге с участием лося сообщили автомобилисты в группе ВК. Небольшой лось был сбит на дороге А120 (южное полукольцо) возле деревни Пустошка в Гатчинском районе Ленобласти вечером 5 сентября.

"На бетонке возле Пустошки около 19:30 сбили насмерть лосенка", - сообщают читатели в группе "АВТО Гатчина". Животное выбежало на дорогу прямо перед идущим автомобилем. Машина после удара съехала в кювет. По предварительным данным, пострадал водитель.

"Мужчине оказывали медпомощь, на ногах стоял, про других пассажиров не знаю", - рассказали очевидцы.

Также стало известно, что поздним вечером 5 сентября лось был замечен на КАД в Петербурге, в районе съезда на Ломоносов.

"Внимание! На съезде с КАДа в Ораниенбаум (внутреннее кольцо) бродит лось," - сообщили в блогах водители.

Добавим, случаев, когда лоси выбегают на дорогу, стало очень много. Так, ранним утром 5 сентября в районе аэропорта Пулково был сбит лось. Животное получило серьезные травмы. Его пришлось застрелить.

Регулярно в блогах в Интернете встречаются сообщения о лосях, выходящих на трассу под Петербургом.

"В пятницу встретил лося на бетонке за километр до Московского шоссе. Теперь по темноте медленно езжу и всматриваюсь вперёд", - докладывают автомобилисты.