Лося сбили на дороге при выезде из аэропорта Пулково. Автомобилисты гадают - как животное могло оказаться на этой трассе.

"5 сентября в 5 утра на выезде из "Пулково" завалили лося. На месте были пожарная, ДПС. Лось лежал с пробитой головой, бился в конвульсиях. Как его сюда занесло, непонятно", - рассказывают водители в соцсетях.

В Интернете появились и кадры фото и видео с места, где лось попал под машину. Животное долго еще было живым, его пришлось застрелить.

"В него из ружья стреляли после того как сбили. Два патрона выпустили - он упал, через 2-3 минуты он опять пытался встать, в него опять два патрона - он упал. Потом он все-таки поднялся немного и его завалили уже наглухо! Лежал наполовину на бордюре, а потом на дороге целиком!", - уточняют свидетели.

Сообщается, что лось лежал на дороге еще несколько часов после ДТП. Мимо проезжали множество автомобилистов, которые останавливались и фотографировали происходящее.