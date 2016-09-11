Во всём мире 11 сентября 2016 года почтят память погибших в США 15 лет назад: в 2001-м году случилась одна из самых страшных террористических атак, полностью оправиться от которой не удалось до сих пор.

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Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов (общим количеством в 19 человек), имеющих отношение к "Аль-Каиде" захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную лётную подготовку.

Захватчики направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений.

Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, в итоге авиалайнер упал в поле в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Расследование этих страшных событий идёт до сих пор, про 9/11 было снято множество документальных фильмов.

Через 442 дня после атаки в США была создана независимая комиссия по расследованию терактов 11 сентября, которая в 2004 году представила свои выводы. Одним из главных стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб США. Последняя глава доклада была засекречена все последние годы. 28 страниц были опубликованы в июле 2016 года года.

В День памяти в США и в других странах мира пройдут памятные мероприятия, На бронзовых плитах мемориала 11 сентября высечены 2,977 имен погибших, более тысячи из них не опознаны до сих пор. Их останки помещены в подземное хранилище при музее, открытом на месте катастрофы в 2014 году.