Спустя 15 лет влияние тех событий по-прежнему ощущается. Такое мнение высказал Мэтью Хенман, глава Центра исследований терроризма в IHS Jane's.

- Для всех, кто пользуется общественным транспортом в крупных городах или авиатранспортом, угроза сохраняется, - отмечает он. - Разве что риск столь масштабных атак, свидетелями которых мы стали 11 сентября, снизился. Нынешние террористы-исламисты осуществляют теракты наподобие тех, что произошли в Париже и Брюсселе, либо вовсе действуют как одиночки. Несколько подобных атак совершено в Европе и США в последние годы.

Как отмечает Хенман, сегодня практически невозможно повторить теракты 11 сентября. Акции меньшего масштаба проще осуществить. Они требуют меньше планирования, координации участников, опыта, навыков. Кроме того, их сложнее отследить и предотвратить.

- Угроза, исходящая от террористической организации "Аль-Каида", за 15 лет не исчезла, - продолжает эксперт. - Да, в последнее время в заголовках новостей мы чаще видим Исламское государство (организация запрещена в России - прим. ред.), но число сторонников "Аль-Каиды" продолжает расти. Они активны в ряде регионов Африки, в Йемене и Сирии. Сегодня организация в меньшей степени нацелена на осуществление терактов на Западе, но при этом старается расширить своё влияние в регионах присутствия.

Хотя "Аль-Каида" и пытается выставить себя в качестве более умеренной версии Исламского государства, на самом деле идеология и цели у них схожи, а различается только подход к их достижению, заключает Хенман.