В Петербурге доброволец спас утку, которая застряла во льду в канале на улице Партизана Германа.

Как рассказал Metro Александр, который работает спасателем, о птице, попавшей в беду, он узнал в свой выходной благодаря сообщению очевидцев в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

- Я захотел сделать доброе дело, - сообщил Александр. – Думал, она полностью во льду. А, когда приехал на место, увидел, что лёд у утки – только на крыле.

Добровольный спасатель попытался приблизиться к утке, но птица в руки не давалась. Пытаясь помочь ей, петербуржец сам провалился под лёд. Однако в конечном итоге его действия помогли утке освободится.

- Я пытался её поймать, а она от меня убегала, и в какой-то момент лёд от крыла отвалился, - рассказал Александр.

По словам Александра, утка чувствовала себя удовлетворительно, видимых повреждений не получила и, освободившись от льда на крыле, спокойно направилась к ближайшей полынье.

Жители Петербурга не в первый раз спасают попавших в беду птиц. В сентябре спасатели и зоозащитники помогли баклану, запутавшемуся в проводах.

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