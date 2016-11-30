В Петербурге доброволец спас утку, которая застряла во льду в канале на улице Партизана Германа.
Как рассказал Metro Александр, который работает спасателем, о птице, попавшей в беду, он узнал в свой выходной благодаря сообщению очевидцев в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".
- Я захотел сделать доброе дело, - сообщил Александр. – Думал, она полностью во льду. А, когда приехал на место, увидел, что лёд у утки – только на крыле.
Добровольный спасатель попытался приблизиться к утке, но птица в руки не давалась. Пытаясь помочь ей, петербуржец сам провалился под лёд. Однако в конечном итоге его действия помогли утке освободится.
- Я пытался её поймать, а она от меня убегала, и в какой-то момент лёд от крыла отвалился, - рассказал Александр.
По словам Александра, утка чувствовала себя удовлетворительно, видимых повреждений не получила и, освободившись от льда на крыле, спокойно направилась к ближайшей полынье.
Жители Петербурга не в первый раз спасают попавших в беду птиц. В сентябре спасатели и зоозащитники помогли баклану, запутавшемуся в проводах.
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