Сотрудники МЧС вечером 14 сентября выезжали на необычный вызов. Звонок поступил от неравнодушных горожан на телефон "01". Они сообщили о том, что в проводах запуталась птица и явно получила повреждения. Раненый баклан упал на крышу. Если бы ему не пришли на помощь, он бы точно не выжил.

- Сняли баклана с крыши дома, - рассказали в соцсети. - Проткнул "ласту" проводом. Сломан сустав. На воле не жилец.

Как рассказал Metro одни из спасителей птицы, в ближайшее время её планируют передать в Центр помощи диким животным "Сирин", который специализируется на лечении пернатых. Или же в центр "Велес".

- Мы просто поднялись на крышу, чтобы подобрать птицу уже там, - рассказывает Metro работник пожарной охраны. - Так как провода под напряжением были, на столб не ползали. Птицу просто приподняли палкой с провода.