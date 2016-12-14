Петербуржец предложил устроить переворот. Об этом он сообщил вечером 13 декабря, позвонив в службу "112". Начать "революцию" нужно с захвата ближайших отделов полиции, при этом необходимо будет забрать все оружие. Затем штурмовать Главное управление МВД по Петербургу на Суворовском проспекте, дом 50-52.

- Организовать восстание, как на Украине, - добавил в конце "революционер" и повесил трубку.

Как сообщают СМИ, звонок отследили - он был сделан с мобильного, зарегистрированного на 37-летнего петербуржца, который нигде не работает. По вычисленному адресу прибыли сотрудники полиции и задержали звонившего. Уже позже он признался в содеянном и сказал, что пошутил.

Телефонных хулиганов в Петербурге полиция выявляет очень часто. Неудачно шутят и взрослые, и дети. Так, в конце октября о бомбе в аэропорту Пулково сообщил ребенок. Чтобы проверить наличие угрозы, служба безопасности аэропорта вызвала кинологов и взрывотехников. Пассажиров пришлось на время проверки вывести из терминала.

А в сентябре из-за шутки пришлось эвакуировать весь Балтийский вокзал. Тогда, 5 сентября, в полицию поступил звонок - женский голос быстро проинформировал правоохранителей о заминировании и пропал.

Позднее наряд полиции задержал рядом с домом №40 по Таллиннскому шоссе 30-летнюю безработную женщину. Правоохранители считают, что именно эта девушка из хулиганских соображений "заминировала" вокзал.