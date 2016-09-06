По данным АН «Оперативное прикрытие», в полицию в 11:06 в понедельник, 5 сентября, поступил звонок с мобильного телефона, зарегистрированного на 39-летнего гражданина Узбекистана. Женский голос "на том конце провода" быстро проинформировал правоохранителей о заминировании и пропал.

В результате Балтийский вокзал пришлось эвакуировать и закрывать на время проверки.

Позднее наряд полиции Ломоносовского района Ленобласти задержал рядом с домом №40 по Таллиннскому шоссе 30-летнюю безработную женщину.

Правоохранители считают, что именно эта девушка из хулиганских соображений «заминировала» вокзал.