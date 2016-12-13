– По графику иллюминация будет подключена до 20 декабря, – сообщили Metro в пресс-службе СПбГУП «Ленсвет».
– Украшения Центрального района должны были подключить до 12 декабря, – рассказывают в компании. – Исторический центр готов к праздникам: иллюминация в Петроградском районе работает с 8 декабря, а в Василеостровском – с 9 декабря.
Раньше всего, 7 декабря, зажглись огни на улицах Фрунзенского района. Одними из последних иллюминацию в действии увидят жители Невского района -– согласно графику «Ленсвета» гирлянды тут заработают 19 декабря.
Несмотря на это, в Смольном надеются, что работу удастся закончить раньше.
– Ведём переговоры с «Ленсветом», ориентировочно, вся иллюминация заработает уже 17 декабря, – сказал глава ГЦРР Григорий Путинцев.
Добавим, на Дворцовой площади уже идет сборка конструкции новогодней ёлки. Подробнее Metro рассказывало об этом ЗДЕСЬ. Елка будет готова к 16-му декабря.