На Дворцовой площади в Петербурге начали монтировать новогоднюю елку. Как и в прошлом году, она будет искусственной. Работы закончатся к 16 декабря, и Metro удалось узнать, почему они продолжаются так долго – целых две недели.

Конструкция ели в этом году осталась прежней. Так что сейчас рабочие монтируют те же детали, что и в прошлом году.

- Конструкция очень сложная: собираем елку как головоломку, потому что детали заново красили, и при этом не подписали, - рассказал один из трудящихся на Дворцовой работников, попросивший не называть его имя. – Работаем круглые сутки напролет – без перерыва.

Сейчас уже готовы два нижних яруса. На их сборку ушло двое суток. Рабочим не помешает даже проведение 3D-шоу в честь Дня Эрмитажа – они будут продолжать монтаж.

В отличие от прошлого года, в этом году елку украсят богаче и пышнее. Закуплена сотня новых светодиодов в золотых тонах, поэтому ель №1 будет выглядеть по-царски.

24 декабря нашу елочку торжественно зажжет Дед Мороз из Великого Устюга.