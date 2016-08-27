В субботу, 27 августа, в 12 часов "Новая Голландия" начала принимать первых гостей, и уже к часу дня от центрального входа вдоль набережной Адмиралтейского канала выстроилась большая очередь желающих попасть на обновленный остров.

Зелени много не бывает

Журналистам рассказали, что озеленению и благоустройству территории острова уделили особое внимание, и этому действительно веришь, когда попадаешь в тенистую аллею, протянувшуюся от центрального входа вдоль воды.

Деревья высаживали уже взрослыми – в немецких питомниках было закуплено более 200 дубов, лип, ив и елей. Это нужно было для того, чтобы с самого начала все выглядело как готовый ландшафт.

– Мы много спорили по поводу зелени и деревьев, которые будут высаживать, – рассказал Metro Эдзо Биндельс, ведущий архитектор и партнер бюро ландшафтной архитектуры и градостроительства West 8. – Например, КГИОП (от ред. – комитет по охране памятников) настаивал на том, что перед существующими зданиями нельзя высаживать деревья. Нам казалось это странным, так как нашей целью было создать остров-парк, и мы должны были убедить их, что деревья не будут заслонять здания, а наоборот, ландшафт добавит очарования архитектуре. С технической точки зрения сложность в том, что это всегда была промышленная территория. Для создания парка очень важна почва, и с этим пришлось повозиться, чтобы получить хорошее озеленение.

Прогуляемся

Центральным местом парка "Новой Голландии", как и прежде, остается зеленый газон. На нем для отдыха посетителей выставлены зеленые стулья, дизайн которых «позаимствован» из парижского Люксембургского сада.

Пожалуй, самое популярное место Новой Голландии – детская площадка. Огромный деревянный фрегат с горками, лестницами, канатами буквально облепила ребятня.

Не менее востребованным у гостей местом стал травяной сад. Броские цветочные клумбы не делали, ведь главной задачей было подчеркнуть индустриальную архитектуру острова. Поэтому территорию перед зданием «Кузни» засадили травами и огородными растениями: укропом, тимьяном, мятой, мелиссой, декоративной капустой, лавандой, душицей. Кроме эстетической функции, этот травяной букет прекрасно пахнет и привлекает огромное количество бабочек, так что гулять тут – одно удовольствие.

В центре острова нашлось место и для воды. В дальнейшем вдоль бассейна появятся мостки, чтобы можно было обойти его вокруг.

Когда закончится работа на складах, у зданий появится еще одна прогулочная аллея. Высадят новые деревья, но уже не взрослые, а саженцы. Со стороны сцены соорудят небольшие деревянные настилы, чтобы можно было сидеть прямо у воды. Будет также небольшой причал для корабликов, так что получится заплывать на лодках через арку Деламота, «парковать» судно у причала и гулять уже по суше.

Символом "Новой Голландии" стала чайка. Ее изображение можно увидеть на многих элементах парка: от канализационных люков до фонарных столбов. Логотип придумал и нарисовал в 2011 году московский художник Дмитрий Пантюшин.