У пенсионерки из квартиры вынесли более одного млн рублей. Причем женщина сама открыла дверь мошенницам и практически вложила деньги в руки.

79-летней жительнице поселка Песочного 5 декабря позвонила женщина, представившаяся сотрудницей СОБЕСа, и сказала, что в ближайшее время денежные знаки необходимо будет заменить на новые. Через некоторое время к ней в квартиру пришли двое "специалистов" соцслужбы и забрали более одного млн рублей.

Через несколько часов женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Напомним, в середине ноября мошенникам лично в руки отдала деньги еще одна пенсионерка из Петербурга. Тогда немалую сумму - 600 тысяч рублей - женщине пришлось выложить за "спасение сына".

14 ноября около 15:30 пожилой петербурженке позвонил её сын и сказал, что попал в аварию. Ему срочно нужны были деньги.

Через некоторое время к 73-летней женщине в квартиру на Большой Посадской пришел неизвестный мужчина и забрал у нее 120 тысяч рублей. Затем она сняла еще 495 тысяч в двух отделениях банка и передала тому же мужчине в темной куртке и бордовой куртке.

Только после случившегося женщина поняла, что её обманули и звонил ей не сын. Она работает уборщицей, со счетов сняла все свои сбережения.