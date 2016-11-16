600 тысяч рублей пенсионерка отдала ради спасения сына. Пожилая женщина передала крупную сумму в два этапа, лишь потом поняла, что её обманули.

Как сообщает пресс-служба МВД по Петербургу, 14 ноября около 15:30 пожилой петербурженке позвонил её сын и сказал, что попал в аварию. Ему срочно нужны были деньги.

Через некоторое время к 73-летней женщине в квартиру на Большой Посадской пришел неизвестный мужчина и забрал у нее 120 тысяч рублей. Затем она сняла еще 495 тысяч в двух отделениях банка и передала тому же мужчине в темной куртке и бордовой куртке.

Только после случившегося женщина поняла, что её обманули и звонил ей не сын. Она работает уборщицей, со счетов сняла все свои сбережения.

Полиция проводит проверку по данному делу.

Днем ранее, 15 ноября, Metro рассказывало еще об одном мошенничестве в отношении другой пенсионерки. Пожилая женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Собеса. Они сообщили ей, что необходимо снять все деньги со всех банковских счетов и положить на один общий.

Мошенники встретили женщину и на своей машине отвезли в отделения банков, где она сняла деньги со своих счетов.

Приехав в банк на Каменноостровском проспекте, жертва обнаружила, что находившиеся в сумке деньги в сумме 351 тысяча рублей были заменены на билеты "банка приколов". Вероятно, деньги были подменены в машине.