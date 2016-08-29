Следователи установили личность и местонахождение мужчины, надругавшегося над ребёнком в самолёте. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости.

Им оказался житель Тамбова 1944 года рождения (71 или 72 года).

– На данный момент личность пассажира установлена и установлено его местонахождение. Других подробностей по делу пока не разглашается, проводятся следственные действия, — рассказал представитель Межрегионального следственного управления СК России на транспорте.

По предварительным данным, преступление произошло 24 августа на борту самолёта, следовавшего из Новосибирска в Москву.

Как Metro сообщало ранее, престарелый житель Тамбова "совершил насильственные действия сексуального характера" в отношении девятилетней девочки, сидевшей в соседнем кресле.

Ребёнок летел без родителей. Когда самолёт приземлился в Москве, девочка сразу же обо всём рассказала маме. Та в свою очередь обратилась в правоохранительные органы.

По факту надругательства над ребёнком возбуждено уголовное дело.