В Москве полиция объявила в розыск мужчину, который совершил сексуальное насилие над девятилетней девочкой на борту авиалайнера, следовавшего рейсом Новосибирск — Москва, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского межрегионального следственного управления СК России на транспорте.

По имеющейся информации, пассажир сидел на соседнем кресле рядом с ребёнком. Девочка направлялась в Москву в сопровождении взрослых, но рассказать о случившемся матери она решилась лишь тогда, когда воздушный борт приземлился в столице.

Следователи уже установили личность мужчины, им оказался 44-летний житель Тамбовской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.