Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал эксклюзивное интервью RT, в котором представил своё видение современного общества и христианства. Он отметил, что сейчас верующие в меньшинстве, а массовая культура делает всё, чтобы оглупить людей и навязать обывательскую точку зрения, согласно которой "Христос — это неудачник", а апостолы "группа неудачников, лузеры".

"Сегодня ценности, которые мы проповедуем, либо с ходу отвергаются, либо игнорируются. Почему? Потому что мы предлагаем людям подыматься вверх, идти в гору. А всё, что предлагает массовая культура сегодня, — спускаться вниз... Но ведь то же самое сказано в Евангелии: путь спасения — это узкий путь. И в каком-то смысле этот путь всегда связан с подвигом. Но если этого пути не будет, то человечество действительно скатится в пропасть, поэтому проповедь Церкви — как и проповедь Христа... Ведь Христос не переубедил всех, кто его слушал. Больше того, в результате этой проповеди он закончил бы свою жизнь на кресте, если бы не Воскресение. То есть с обывательской точки зрения Христос — это неудачник. Если люди не верят в Воскресение, то чем всё закончилось? Он погиб, его казнили. А святые апостолы? Все до одного, кроме Ионна Богослова, все были казнены. Слушайте, это же группа неудачников, лузеры. Они всё потеряли", — сказал он.

При этом патриарх напомнил, что как бы обыватели не называли Христа и его последователей, история показывает, что две тысячи лет всё то, что проповедовал Христос и апостолы, продолжает вдохновлять обычных людей, а также различных деятелей искусства.

Напомним, что 20 ноября, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. В честь этого он дал ряд интервью различным издания, в которых рассказал о своём взгляде на современные проблемы общества. В частности, он высказался по поводу абортов и объяснил, почему считает это злом.

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