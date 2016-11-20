Патриарх Кирилл настаивает на выводе абортов из системы ОМС

В опубликованном на сайте телеканала "Царьград" интервью Патриарх Кирилл рассказал о том, что церковь настаивает на выводе аборотов из системы обязательного медицинского страхования.

Патриарх утверждает, что помощь с проведением абортов так же неуместна, как и с поиском алкоголя и наркотиков, назвав всё это злом.

Он отметил, что не только монотеистические, но и языческие религии негативно относились к абортам, а позиция церкви по данному вопросу не изменится. При этом Патриарх Кирилл осознаёт, что сейчас нельзя просто так взять и запретить аборты.