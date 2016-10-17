Памятник музыканту Александру Башлачёву, который хотели установить в Череповце, теперь предлагают разместить в Северной столице.
– К этому городу у Башлачёва было особое отношение: он говорил, что в «Ленинграде стоит жить» и называл его «городом Пушкина и рок-н-ролла», – объяснила Metro автор памятника, скульптор Мария Иванова-Очерет.
– Сейчас мы готовим документы, которые представим на городском уровне, – продолжает Мария. – Предложим несколько мест для установки: например, в прибрежной парковой зоне на проспекте Обуховской Обороны.
– Скульптура будет здорово смотреться у реки, – говорит Мария Иванова-Очерет.
Работа над памятником ведётся с 2011 года.
– С этой идеей ко мне обратились поклонники и друзья Башлачёва, – говорит Мария.
– В 2014 году на краудфандинговой платформе Planeta.ru начали сбор средств. Кампанию поддержали Артемий Троицкий, Борис Гребенщиков, Леонид Парфёнов и другие знаменитости. Многие из них знали Башлачёва лично.
Сейчас скульптура выполнена в глине.
– Следующий этап – с памятника снимут форму и отольют в материале (например, бронзе), – говорит скульптор, – но собранных денег на это уже не хватит, надеемся, что удастся найти спонсора.
В сообществах «Александр Башлачёв. Создание памятника» в «ВКонтакте» и Facebook продолжается сбор средств.
А узнать подробности о проекте можно на сайте maria-art.com