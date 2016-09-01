- 3 сентября, в день рождения писателя, мы его установим, - рассказал Metro скульптор Вячеслав Бухаев. - А на следующий день пройдет открытие. Правда, пока без фундамента. Его сделаем позже.

Монумент будет стоять между домами 23 и 25 по улице Рубинштейна. Вчера маляры спешно красили фасад дома. Здесь же собрались чиновники - вместе со скульптором обсуждали последние детали.

Вячеслав Бухаев работал над памятником больше трех лет. Сам монумент был готов еще к прошлому дню рождения, но тогда для него в Петербурге не нашлось места. На днях губернатор Георгий Полтавченко утвердил установку памятника - и сразу же придумали, куда его поставить.

- Сначала хотели во дворе дома № 23 установить, но выяснилось, что там земля принадлежит жильцам, - говорит Вячеслав Бухаев. - А участком возле тротуара распоряжается город. В принципе, я и задумывал, что он будет стоять именно здесь.