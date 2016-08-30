Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение установить во дворе дома № 23 по улице Рубинштейна памятник писателю Сергею Довлатову, который проживал в этом доме с 1944 по 1975 год. Об этом сообщает "Фонтанка".

Скульптура будет представлять из себя фигуру писателя, прислонившегося ко входной двери. По информации от архитектора памятника Вячеслава Бухаева, установить скульптуру к 4 сентября, как планировалось, не получится, потому что фундамент и дверной косяк требуют подготовительных работ, которые затянутся до 15 сентября.

Памятник писателю создан на средства мецената Дмитрия Никитина.

Для установки памятника требовалось личное разрешение губернатора, потому что с момента смерти Сергея Довлатова не прошло 30 лет. Писатель умер 24 августа 1990 года от сердечного приступа.