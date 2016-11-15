В центре столицы через несколько дней появится девятиметровый памятник Майе Плисецкой. Его откроют 20 ноября — в день рождения великой балерины.

Бронзовый монумент будет стоять в сквере имени Плисецкой на Большой Дмитровке. Напомним, в обсуждении проекта принимал участие супруг балерины композитор Родион Щедрин.

Над памятником работал заслуженный художник России Виктор Митрошин. Работы велись в его мастерской в Химках. Мастер изобразил Майю в образе Кармен, передают Вести.Ru.

Известно, что 20 млн рублей на создание памятника выделил фонд "Искусство, наука и спорт". Кстати, Виктор Митрошин отказался от гонорара.