Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело в связи с гибелью пятилетней девочки в Наро-Фоминске.

"Уголовное дело возбуждено по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть девочки", – сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, 22 августа в ГБУЗ "Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника" обратились родители 5-летней девочки, сообщив, что у неё сильно болят зубы. Специалисты провели осмотр ротовой полости ребёнка и прочистили зубной канал. Последующую неделю девочка находилась дома, жалоб на самочувствие не было. 28 августа она почувствовала боль в ногах, на следующий день родители обратились в частную клинику, где был сделан рентген, поставлен диагноз – "растяжение связок" и назначено лечение.

30 августа состояние ребёнка ухудшилось, и с жалобами на сильные боли во всём теле родители обратились в приёмное отделение Наро-Фоминской районной больницы. С их слов, персонал учреждения не оказал своевременную и квалифицированную помощь, вместо этого медики порекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно.

Во второй половине дня девочке стало хуже, с высокой температурой и лихорадкой она была доставлена в приёмное отделение одной из районных больниц, однако от госпитализации родители отказались. Тогда врач выдал им направление на госпитализацию в одну из московских больниц, но, несмотря на все усилия, вечером того же дня девочка там же скончалась. Предварительная причина смерти – криптогенный сепсис.

– От зубов может быть что угодно, – рассказывает Metro зубной врач Алексей Ремов. – Воспалительный процесс действительно мог спровоцировать сепсис. Но так прям сказать, что доктор занёс инфекцию, нельзя. Конечно, любое вмешательство может привести к осложнениям, это же медицина. Но однозначно что-то утверждать нельзя. Родители спохватились, когда у ребёнка уже был воспалительный процесс. То есть, не было такого, что у ребёнка всё было в порядке, доктор поковырялся и что-то занёс. После любого вмешательства врача вы ведь можете пойти в лес, уколоть палец и схватить сепсис.