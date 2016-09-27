Чиновники комитета по благоустройству составили список улиц и тротуаров, которые зимой в Петербурге будут посыпать гранитной крошкой.

- По сравнению с прошлой зимой, площадь увеличилась в 4,5 раза – до 1,8 млн кв. метров, - сообщил на заседании правительства города председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Адресная программа разработана совместно со специалистами Водоканала. Основной принцип, которым руководствовалась рабочая группа – применение крошки не должно нанести вреда городской системе канализации.

Поэтому в перечень вошли: дороги с открытой системой канализации, пешеходные зоны в центре города, набережные, отделенные от проезжей части бортовым камнем, и другие адреса, где водоотведение устроено таким образом, что крошка не будет попадать в водоотвод.

Предстоящей зимой гранитной крошкой будут обрабатывать Дворцовую площадь, Малую Садовую и Малую Конюшенную улицы, набережные Фонтанки, Мойки, Карповки, Пряжки, канала Грибоедова, Крюкова канала, Адмиралтейскую и Английскую набережные и др.

- Мы используем все возможности, чтобы сделать проезд транспорта и проход пешеходов комфортным и безопасным. Условия в мегаполисе разные – мы ищем оптимальное с точки зрения безопасности и экологии решение буквально для каждой улицы, - отмечает Владимир Рублевский.

Прошлой зимой дорожники проводили эксперимент – обработали крошкой участок набережной Фонтанки, улицу Правды и Большую Московскую улицу. Материал показал свою эффективность – особенно в период оттепелей: поскольку крошка «вплавляется» в накат, абразивный эффект сохраняется.

На проезжей части предстоящей зимой будет использоваться крошка диаметром 2-5 мм, на тротуарах – 1-3 мм. Важное отличие крошки от песка: песчинки имеют округлую форму, а крошка – острые края, они буквально «впиваются» в накат, не давая обуви скользить.

Еще один неоспоримый плюс крошки – она не смерзается в комки. В песок для этого приходится добавлять соль (5-10%).

Крошка будет оставаться на дорогах и тротуарах до полного таяния снега. Затем ее уберут: с проезжей части – пылесосами, с тротуаров - вручную.

При этом к материалу предъявляются жесткие требования по качеству, прежде всего – по размеру частиц и отсутствию пылевой составляющей. Соответствие требованиям контролируется лабораторией «Центра комплексного благоустройства».

Часть материала дорожники уже закупили. Крошку поставляют предприятия Лениобласти.

Перечень улиц, которые предстоящей зимой будут обрабатываться крошкой, опубликован на сайте Комитета по благоустройству в разделе «Уборка дорог и тротуаров».