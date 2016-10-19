Стали известны подробности ДТП, после которого повреждения получила П-образная опора на КАД. Как уже сообщало Metro, все случилось вечером 18 октября, на внутреннем кольце КАД, между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами.

В 20:10 18 октября 2016 года там произошло ДТП с участием грузовика. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Тонар, гружёный инертным материалом (щебень), пробил барьерное ограждение в разделительной полосе и совершил наезд на стойку П-образной, рамной, металлической опоры расположенной на внешнем кольце КАД с установленными на ней дорожными, информационно-указательными знаками, над проезжей частью КАД, - уточнили Metro в дирекции ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург".

В результате ДТП опора получила повреждения и накренилась. У грузовика был пробит бензобак и топливо стало вытекать на дорогу. Из-за этого движение в месте аварии по КАД перекрывали - три раза по 10 минут.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 21:06 движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу было полностью перекрыто сотрудниками ГИБДД. Весь транспортный поток был перенаправлен в город на транспортной развязке КАД на пересечении с Шафировским проспектом, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский.

Затор удалось ликвидировать в течение 40 минут. Машины пустили под опорой, убедившись, что им ничего не угрожает.

Уже ближе к полуночи аварийную опору начали демонтировать.

- По состоянию на 03.06 19.10.2016 аварийная опора демонтирована, движение автомобильного транспорта полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» выражает особую благодарность органам ГИБДД за оперативное взаимодействие по вопросам организации дорожного движения и ликвидации последствий ДТП, - сообщил Илья Пузыревский.