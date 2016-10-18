На КАД самосвал врезался в опору, сообщают подписчики паблика "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".
Судя по фото, ДТП произошло в районе съезда с кольцевой в сторону Рыбацкого.
В результате столкновения опора с находившимся на ней дорожным щитом покосилась, зацепив проезжавший по встречной полосе тонар.
Сведений о пострадавших нет.
- Что-то последнее время часто щиты стали падать, - отмечают пользователи соцсети. – Уже страшно проезжать под ними.
Уточняется также, что в результате ДТП образовалась большая пробка.