На КАД самосвал врезался в опору, сообщают подписчики паблика "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

Судя по фото, ДТП произошло в районе съезда с кольцевой в сторону Рыбацкого.

В результате столкновения опора с находившимся на ней дорожным щитом покосилась, зацепив проезжавший по встречной полосе тонар.

Сведений о пострадавших нет.

- Что-то последнее время часто щиты стали падать, - отмечают пользователи соцсети. – Уже страшно проезжать под ними.

Уточняется также, что в результате ДТП образовалась большая пробка.